Treinamento da PM em Sete Lagoas teve foco na prevenção de roubos a agências financeiras

Na noite de ontem (27/07) vídeos de um treinamento realizado pela Polícia Militar em Sete Lagoas circularam nas redes sociais e chamaram atenção dos moradores pela movimentação de grande efetivo policial. A atividade fazia parte do Curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel e teve foco na prevenção a roubos a agências financeiras.

Reprodução / Redes sociais

O treinamento foi ambientado no pátio da Arena do Jacaré e proximidades com intuito de não gerar muitos transtornos à população local, visto que era um espaço viável e com pouca presença de populares no momento. Por se tratar de um treinamento específico, os militares portavam armas de alta energia sem munição real.

De acordo com informações da PM, foram realizados treinamentos de prevenção a roubos a agências financeiras, com as agências PROSSEGUR e BRINKS tendo sido cientificadas do evento.

Objetivos do treinamento

O treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da PM é constante para alcançar o máximo de qualidade possível nos serviços de natureza policial prestados à sociedade. O principal objetivo é a redução criminal e o aumento da sensação de segurança.

Neste cenário, as Companhias Tático Móvel são estratégicas porque representam o primeiro esforço de recobrimento dos Comandantes das Unidades de Execução Operacional. Elas são forças de manobra prontas para serem empregadas em operações preventivas e repressivas.

A elas é imposta a responsabilidade de recobrir as demais Companhias Ordinárias nas situações em que é preciso policiais especificamente treinados.

Além de aprimorar os conhecimentos dos policiais militares, o treinamento potencializa a capacidade de resposta da Unidade aos crimes de maior potencial ofensivo.

Confira imagens que circularam nas redes sociais:



Da Redação com informações da Polícia Militar