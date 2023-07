Tiroteio interrompe Exposição na Zona da Mata: Policial penal atira em homem

Durante a madrugada desta sexta-feira (28), a tranquilidade da Exposição Agropecuária em Recreio, na Zona da Mata, foi abruptamente interrompida por um conflito que resultou em tiros disparados por um policial penal, de 36 anos, contra um homem não identificado. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para a UTI da Casa de Caridade Leopoldinense, enquanto o agente de segurança responsável pelos disparos foi detido pelas autoridades da Polícia Militar.

Foto: Reprodução/PMMG

Segundo informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu no interior do banheiro do local onde a exposição estava ocorrendo. O policial penal afirmou ter flagrado o homem utilizando substâncias entorpecentes e, preocupado com a segurança dos presentes, pediu-lhe que interrompesse o consumo das drogas.

No entanto, o indivíduo se recusou a acatar a solicitação, desencadeando uma acalorada discussão verbal entre ambos, que posteriormente culminou em uma violenta troca de agressões físicas ao deixarem o banheiro. Em posse de sua arma de fogo, o policial penal efetuou disparos contra o homem em meio à confusão.

O tumulto e o som dos tiros geraram pânico entre os visitantes da exposição, resultando em uma correria generalizada. As equipes de segurança do evento e os agentes da Polícia Militar foram mobilizados para controlar a situação.

Após a contenção da situação, as autoridades apreenderam diversas munições e a arma de fogo utilizada pelo policial penal durante o incidente. O agente de segurança foi conduzido à delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido. Segundo consta no boletim de ocorrência, o presídio de Leopoldina, onde o policial penal trabalha, foi informado sobre o episódio.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), por meio de nota, esclareceu que o policial penal estava em seu dia de folga e não em serviço no momento do incidente. A pasta assegurou que está acompanhando de perto as investigações em curso para tomar as medidas necessárias diante do ocorrido.

Veja a nota da Sejusp

Informamos que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) acompanha o desenrolar das investigações criminais por parte da Polícia Civil, e tomará as medidas administrativas cabíveis, no âmbito do processo legal. Ressaltamos que o policial penal envolvido no caso não estava em situação de trabalho e, sim, em dia de folga.

Da redação com O Tempo