Taxista é ameaçado com gargalo de garrafa durante assalto em BH

Um taxista de 60 anos foi alvo de um assalto violento enquanto realizava uma corrida no bairro Nova Cachoeirinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. O criminoso, um homem de 29 anos, foi detido pela Polícia Militar (PMMG) após o sistema de rastreamento do carro revelar a localização do veículo.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Segundo relatos da PM, o taxista informou que estava estacionado em um ponto de táxis próximo ao Mercado Novo, localizado no centro da capital, quando um indivíduo se aproximou e solicitou uma corrida. Entretanto, ao chegarem à avenida Frei Henrique Diniz, o suspeito teria anunciado o assalto e ameaçado o motorista com o gargalo de uma garrafa.

O criminoso forçou o taxista a sair do automóvel e assumiu o controle do veículo, empreendendo fuga em seguida. Diante dessa situação crítica, o trabalhador solicitou auxílio a uma pedestre e prontamente acionou as autoridades policiais.

A PM, por sua vez, iniciou uma operação de rastreamento por meio do sistema de rastreamento instalado no táxi. O suspeito foi interceptado na rua Manoel Macedo, no bairro Lagoinha, também na região Nordeste da cidade. Durante a abordagem, o homem admitiu que roubara o veículo somente para chegar até sua residência.

Durante as buscas realizadas no carro, os militares encontraram o gargalo de garrafa utilizado no assalto, bem como um celular que possivelmente seria produto de outros delitos. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Central Estadual do Plantão Digital, onde ficou à disposição das autoridades competentes. O veículo foi removido e levado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran) para procedimentos cabíveis.

Da redação com O Tempo