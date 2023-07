ATUALIZAÇÃO: homem é executado e mulher é baleada durante procissão em Sete Lagoas

Um indivíduo, ainda foragido, executou a tiros um homem no meio da procissão da festa de São Cristóvão que acontecia na noite de domingo (30), na rua Pedra Grande, em Sete Lagoas. Uma mulher foi atingida nos disparos.

Deivid Pereira do Amaral (28 anos) foi alvejado nas costas e ombro. De acordo com boletim de ocorrência, o autor do crime usava uma máscara e chamou a vítima pelo apelido no momento da execução. Ele foi socorrido por policiais militares mas morreu no Hospital Municipal. Deivid estava na companhia de um amigo assistindo a procissão.

Além do homem, uma espectadora de 47 anos que estava de lado oposto da vítima também foi baleada na perna direita, sendo levada pelos frequentadores da procissão até o Hospital Municipal.

Atirador ameaçou outras pessoas

Ainda com a identidade a ser revelada, o autor do crime chegou a ser atropelado após os disparos, mas conseguiu fugir. Antes, segundo testemunhas, ele ameaçou um outro frequentador da procissão que estava com a esposa e filho em uma padaria próximo à igreja sacando o revólver que utilizou no crime.

Até o momento não há informações sobre a motivação do assassinato. O corpo de Deivid Pereira do Amaral seguiu para o Instituto Médico Legal de Sete Lagoas.

Atualização às 14h30 - 31 de julho

Diocese nega que crime tenha ocorrido durante procissão

Em nota publicada em seu site no início da tarde, a Diocese de Sete Lagoas lamenta o ocorrido mas reforça que a execução não aconteceu na procissão nem nas dependências da Paróquia de São Cristóvão. Ainda no escrito, a paróquia tomou todas as providências ligadas à organização do evento.

Confira na íntegra:

"A Paróquia São Cristóvão – Diocese de Sete Lagoas – vem a público lamentar profundamente o trágico evento ocorrido na noite de ontem (30/07), nas proximidades do seu espaço de eventos e esclarecer que:

O fato que, infelizmente, levou a óbito uma pessoa, deixando outra ferida, não aconteceu dentro das dependências da paróquia, nem durante a procissão motorizada em honra ao padroeiro, como tem sido divulgado de forma errônea por alguns veículos de comunicação.

As medidas de segurança necessárias para que este evento religioso acontecesse foram tomadas pela paróquia, em conformidade com as instâncias municipais e também junto à polícia militar.

Por fim, nos solidarizamos com os familiares da vítima e demais pessoas afetadas, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que Deus nos livre do ódio, da intolerância e da violência.

Assessoria Diocesana de Comunicação

Diocese de Sete Lagoas"

