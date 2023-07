Atualização: vídeo mostra que suspeito de estupro saiu de campo 3 horas após carregar jovem desacordada em BH

Vídeos de circuito de segurança mostram o momento em que o homem, de 47 anos, suspeito de estuprar jovem, de 22, entra no campo do Grêmio Mineiro com a vítima no ombro às 4h10 e sai do local cerca de 3 horas depois, às 7h7. O crime ocorreu no bairro Santo André nesse domingo (30), região Noroeste de Belo Horizonte, após a vítima deixar um evento de pagode no Mineirão, na região da Pampulha e ter sido abandonada na rua, desacordada, por motorista de aplicativo. A audiência de custódia do suspeito de cometer a violência sexual está marcada para esta terça-feira (1º).

Foto: Reprodução/Itatiaia

O homem foi preso no bairro Aparecida, também na região Noroeste, pelos militares 34º batalhão e 21ª companhia, que estavam empenhados no caso desde às 8 horas da manhã desse domingo, quando foram acionados para ocorrência. A PM afirmou que o homem é suspeito de ser o mesmo que aparece em várias imagens de câmeras de segurança carregando a mulher nos ombros.

Conforme a família da vítima, o homem carregou a jovem por cerca de 3 km até o campo do Grêmio Mineiro, que também fica no bairro Santo André. Foi lá que a jovem acordou na manhã de domingo, com ferimentos no corpo, seminua, após ser encontrada por uma mulher que caminhava no local e acionou o Samu.

A jovem estava no evento de pagode com amigos. A família diz que ela não tem costume de ingerir bebida alcoólica, mas bebeu em excesso durante o show. Após sair do evento no estádio, na região da Pampulha, um amigo solicitou um motorista por aplicativo para a vítima.

Ele compartilhou a localização da jovem com o irmão dela. No entanto, o irmão estava em casa dormindo e não acompanhou a viagem. Imagens de câmeras de segurança a que a Itatiaia teve acesso mostram o momento em que o motorista chega na porta da casa da jovem no bairro Santo André, às 03h da madrugada desse domingo. Sob efeito de bebida alcoólica, a jovem não conseguia descer do carro.

Este familiar, que não será identificado e terá a voz distorcida, para preservar a vítima e a família, conta que ela foi deixada desacordada na calçada pelo motorista. “Assim que o 99 chegou na porta da casa dela, ele tentou chamar algum familiar. Ele bateu a campainha. Mas ninguém atendeu e ele decidiu retirá-la do veículo. Quando alguém passou pela rua, ele chamou a pessoa e os dois a pegaram pelos braços e pernas e a encostaram em um poste, deitada no meio fio”, disse.

Em seguida, os dois foram embora. Após apenas três minutos, um homem passa pela rua e coloca a jovem nas costas. “Ele caminha com ela por volta de três quilômetros, até um campo que se chama campo do Grêmio, no bairro Santo André. No caminho, ele para descansar, coloca ela no chão e olha para o rosto dela. Depois, a carrega de novo até o campo. Lá, ele cometeu o estupro”, relatou.

Tudo isso aconteceu em exatos 24 minutos, com base nas imagens obtidas pela reportagem. Esse é o tempo que se passa entre o momento que o motorista chega na casa da jovem e o instante que este terceiro homem a joga nas costas e segue rumo ao campo de futebol. Aos policiais, suspeito negou o crime e disse que apenas a carregou para "um local seguro".

Negligência

Mesmo com a prisão do principal suspeito, o familiar conta que eles estão chocados com o fato de o motorista de aplicativo a ter deixado na rua em uma situação de vulnerabilidade: "É com esse comportamento que a gente está engasgado. Ele simplesmente negligenciou atendimento. Ela precisava ir até o hospital, que fica a 2 quilômetros. Ele precisava fazer uma ligação para polícia e falar: 'ó, tem uma pessoa desacordada no meu carro'”, disse.

O familiar questiona: ''Acho que se fosse um familiar dele, ele deixaria ela desacordada na rua? A pessoa bebeu, passou dos limites, mas ela entrou acordada no carro dele”, acrescentou.

Eles ainda se perguntam o que aconteceu no carro, durante os três minutos que o veículo ficou estacionado na porta da casa da vítima. “Ele demora para descer do carro de dois a três minutos. A gente não sabe o que aconteceu no veículo dele. A gente quer saber: por que, de imediato, ele já não desceu desse carro e tentou fazer contato com qualquer pessoa?”, questionou.

O homem preso, apontado como suspeito, não tem passagens pela polícia por outros crimes. E, segundo a PM, ele não é um morador em situação de rua. A PM já identificou a placa do veículo de aplicativo e as informações preliminares apontam que o motorista não é o dono do carro, e sim, alugava o veículo para fazer corridas.

Ele e o motociclista, que ajudou a tirar a jovem desacordada dentro do carro, vão ser acionados para prestar esclarecimentos sobre o caso pela Polícia Civil, que está investigando o caso. Caberá à delegada que chefia o caso dizer se eles vão responder ou não por algum crime. Isso será apontado na conclusão do inquérito, que já foi aberto.

No hospital

A jovem foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde o estupro foi confirmado pela equipe médica. Ela recebeu os medicamentos para evitar doenças sexualmente transmissíveis e recebeu alta.

No atendimento médico, o material genético encontrado na jovem - que pode ser do estuprador - foi recolhido e entregue à Polícia. Isso é considerado essencial para chegar até o responsável pelo crime. A jovem recebeu alta e está na casa de familiares, que cobram por justiça.

Confira a linha do tempo

02:46 - A vítima embarcou no carro de aplicativo, desacompanhada, em direção à sua residência. O trajeto da corrida foi compartilhado com o irmão da vítima jovem;

03:00 - O veículo de transporte por aplicativo estacionou em frente a casa da vítima. O condutor desceu do carro e teria tentado acionar o interfone do prédio. Aparentemente, ele tentou realizar ligações;

03:10 - O motorista chama um indivíduo que passava pela rua, os dois retiram a vítima desmaiada do banco de trás e a deitam na calçada. Depois disso, o motorista tentou chamar alguém pelo interfone;

3:17 - O motorista deixa a jovem sozinha e segue caminho;

03:22 - Um homem magro, de estatura mediana, trajando bermuda jeans clara, blusa escura se aproxima da vítima;

03:24 - O homem coloca mulher em seu ombro, carregando-a sentido à rua Garças e, seguindo para o campo de futebol Grêmio Mineiro;

07:07 - Suspeito deixa o local sozinho.

Com Itatiaia