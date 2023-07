Confronto policial em festa deixa 20 feridos e 10 presos em distrito de Ouro Preto

Uma ação da Polícia Militar (PM) realizada no último domingo (30) durante uma festa no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, resultou em 20 pessoas feridas e 10 detidas. Os moradores da região alegam que a ação policial foi truculenta e que feridos que buscaram socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram presos. Em resposta, a PM afirma que a intervenção foi necessária após serem atacados pelos presentes na festa.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo relatos de testemunhas locais, os policiais chegaram ao local atirando e feriram inclusive idosos e uma mulher que segurava um bebê nos braços. Moradores denunciam que um homem foi baleado na perna por um projétil de calibre .40, e acusam a PM de "plantar" uma arma para justificar a ação violenta.

A reportagem do O TEMPO entrevistou dois moradores do distrito que afirmam que a festa não reunia a quantidade de pessoas alegada pela PM. Eles garantem que havia no máximo 100 pessoas no evento, incluindo crianças, famílias e amigos dos jogadores do Candeal, time local que venceu a 2ª Copa Gigantex.

Uma das testemunhas descreve a festa como pacífica até a chegada dos policiais, que, segundo ela, vieram de Belo Horizonte e iniciaram o confronto com disparos de balas de borracha e bombas de gás. Os feridos, incluindo um homem baleado na perna, buscaram atendimento na policlínica, mas acabaram detidos pelos policiais, alegam os moradores. Entre os feridos, há uma mulher que foi atingida por uma bala de borracha no olho, correndo risco de perder a visão, e uma idosa que foi atingida no rosto.

Uma torcedora do Candeal, de 33 anos, que estava presente na festa apenas acompanhando o evento com sua filha de 6 anos e um bebê de 2 meses no colo, relata ter sido atingida por tiros de borracha nos olhos e nas costas, e expressa preocupação com a segurança das crianças presentes.

Em resposta às acusações de ação truculenta, a PM alega que foi acionada para conter a perturbação de sossego causada pelo som alto na festa e que, ao chegar ao local, se deparou com cerca de 300 pessoas. Segundo a corporação, houve uma "rixa" no local, e os policiais foram hostilizados com palavras e pedras, o que levou à utilização de granadas de gás lacrimogênio, sprays de pimenta e balas de borracha. A PM também afirma que um indivíduo armado ameaçava os policiais, resultando em uma resposta com arma de fogo.

Foram apreendidas uma arma de fogo, munições calibre 380, uma foice e um facão no local. A corporação informa que o caso está sob investigação, e um inquérito policial militar foi instaurado para apurar os fatos.

Os moradores da comunidade exigem que as imagens das câmeras dos uniformes dos policiais sejam divulgadas para comprovar a veracidade das alegações da PM. Eles reforçam que o espaço da festa era um local de lazer e celebração, e o esporte, representado pelo time de futebol, era uma maneira de manter os jovens afastados da criminalidade. A polêmica ação da PM gerou indignação e preocupação na comunidade, que busca respostas sobre o ocorrido e exige que a verdade seja esclarecida.

Da redação com informações de O Tempo