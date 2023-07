Homem ameaça filhos de mulher durante assalto em Sete Lagoas

Foi detido pela Polícia Militar na noite de sábado (29) um homem que assaltou uma mulher na companhia de seus dois filhos no bairro New York, em Sete Lagoas. Ele alegou que estava "sob efeito de crack" no momento do crime.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima seguia pela Rua Santa Luzia quando o assaltante lhe abordou com um "boa noite", ela o ignorou e o homem começou a segui-la. Em um momento, ele fala para a mulher "não grita e me passa tudo o que você tem". Mesmo alegando que não tinha nada de valor, o criminoso ameaçou agredir as crianças para que ela entregasse algo.

Pela ameaça, a mulher entregou o celular, e o ladrão fugiu em seguida. A vítima acionou a PM, que encontrou o homem na Rua Congonhas do Campo, no bairro Esperança. Diante dos militares, o homem assumiu o crime e que naquele momento estava sob efeito de drogas.

Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com Por Dentro de Tudo