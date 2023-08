Homens roubam quase 300 videogames de caminhão em Curvelo

Na tarde deste domingo (30), um motorista de caminhão foi alvo de uma ação criminosa que resultou no roubo de 294 videogames, transportados no baú do veículo. O incidente ocorreu na cidade de Curvelo, localizada na região Central de Minas Gerais.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que enquanto conduzia o caminhão, foi surpreendida por um caminhão e um carro de passeio, que cercaram o veículo, forçando-o a parar. Dois homens desembarcaram dos veículos, um deles portando uma arma, assumiram o controle do caminhão e cobriram a cabeça do motorista.

Após o ocorrido, o motorista foi deixado às margens da rodovia BR-135, onde conseguiu pedir ajuda. A PM foi acionada e encontrou o veículo roubado em um posto de gasolina próximo, com o baú aberto e vazio. O motorista apresentou a nota fiscal que comprovava o transporte dos quase 300 videogames no momento do roubo.

Até o momento desta reportagem, tanto a carga roubada quanto os suspeitos responsáveis pelo crime permanecem firajidos. A vítima, não conseguiu fornecer detalhes significativos sobre as características físicas dos criminosos ou dos veículos utilizados durante o assalto.

As autoridades prosseguem com as investigações e buscas para localizar a carga roubada e identificar os suspeitos envolvidos no roubo. O motorista, após as diligências, teve o veículo liberado para seguir viagem.

Da redação com Itatiaia