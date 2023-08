Estupro após evento em BH: Suspeito passará por audiência de custódia nesta terça-feira (1º)

Hoje, terça-feira (1º), às 18h15, está marcada a audiência de custódia que definirá se o suspeito, um homem de 47 anos, ficará preso ou solto. A Polícia Civil de Minas Gerais ratificou sua prisão em flagrante por estupro de vulnerável, e ele foi conduzido ao presídio após ser ouvido.

A delegada Danubia Quadros, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid), informou que a vítima confirmou estar presente no evento e que havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, especificamente uísque, negando o uso de drogas.

O Caso

Na madrugada do último domingo (30), uma jovem foi vítima de um terrível episódio de violência sexual após sair de um show de pagode no Mineirão, na Pampulha, e pegar um veículo de aplicativo para retornar para casa. Em estado de embriaguez, ela acabou desacordando durante a viagem.

O motorista do aplicativo tentou, durante cerca de 13 minutos, entrar em contato com alguém da residência da jovem por meio do interfone, porém, sem sucesso. Diante dessa situação, ele deixou a moça desacordada no meio da rua, em frente ao prédio onde ela morava.

Pouco tempo depois, um homem desconhecido passou pela rua, viu a jovem indefesa e a levou pelo ombro até o campo do grêmio, no bairro Santo André, região noroeste da capital. Segundo imagens de câmeras de segurança, o suspeito entrou no campo por volta das 4h e saiu sozinho quase às 7h, o que indica que ele permaneceu com a mulher por aproximadamente três horas.

A jovem foi acordada por volta das 7h por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, foi encaminhada ao médico. Os exames realizados no Hospital Odilon Behrens confirmaram a violência sexual. Todos os documentos referentes ao caso já foram enviados para a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Confira a linha do tempo

02:46 - A vítima embarcou no carro de aplicativo, desacompanhada, em direção à sua residência. O trajeto da corrida foi compartilhado com o irmão da vítima jovem;

03:00 - O veículo de transporte por aplicativo estacionou em frente a casa da vítima. O condutor desceu do carro e teria tentado acionar o interfone do prédio. Aparentemente, ele tentou realizar ligações;

03:10 - O motorista chama um indivíduo que passava pela rua, os dois retiram a vítima desmaiada do banco de trás e a deitam na calçada. Depois disso, o motorista tentou chamar alguém pelo interfone;

3:17 - O motorista deixa a jovem sozinha e segue caminho;

03:22 - Um homem magro, de estatura mediana, trajando bermuda jeans clara, blusa escura se aproxima da vítima;

03:24 - O homem coloca mulher em seu ombro, carregando-a sentido à rua Garças e, seguindo para o campo de futebol Grêmio Mineiro;

07:07 - Suspeito deixa o local sozinho.

