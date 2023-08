Homem não tem dinheiro para pagar motel e é detido em Paraopeba

Mais uma vez, um motel de Paraopeba se vê em um caso policial ligado a calote de clientes: dessa vez, o caso aconteceu na manhã de segunda-feira (31).

Foto: Google Street View / ilustração

O cliente (37 anos) estava saindo do estabelecimento, que fica no bairro Nossa Senhora do Carmo, e no momento que foi efetuar o pagamento da conta via cartão, a compra foi recusada pela instituição financeira.

Assim, o homem disse que não tinha como pagar esta conta, o que restou para o motel acionar a Polícia. O cliente foi detido, mas assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Um ano atrás aconteceu um mesmo calote

O SeteLagoas.com.br relatou, há um ano, um caso de calote semelhante acontecido em Paraopeba: um indivíduo entrou com outro rapaz - que saiu horas depois - e deixou uma conta de R$ 197 para pagar. Mas, o cliente disse que não tinha dinheiro e acabou detido.

Da redação