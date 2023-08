Atualização caso estupro: motorista de aplicativo que abandonou jovem desacordada é bloqueado preventivamente pela 99

O motorista de aplicativo que abandonou a jovem, de 22 anos, desacordada, na porta de casa no bairro Santo André, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi excluído temporariamente pela plataforma 99. Isso é o que a empresa informou na manhã desta terça-feira (1º) ao Encontro, da TV Globo. A vítima foi estuprada após ter sido deixada pelo condutor na volta do show de pagode que ocorreu no domingo (30) no Mineirão, na Pampulha.

Foto: Reprodução/Itatiaia

"A 99 afirmou que fez o bloqueio preventivo desse motorista e que vai colaborar com a investigação. A 99 também informou que existe um guia da empresa com regras, orientações de segurança e comportamentos que motoristas precisam seguir", disse a nota. Desde ontem, a reportagem da Itatiaia aguarda as respostas das perguntas enviadas à empresa.

A delegada Danúbia Quadros, responsável pela delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, destacou, em entrevista coletiva nessa segunda-feira (31), que o motorista tinha "outras possibilidades mais seguras do que deixar a passageira na porta de casa na madrugada".

'Completamente destruída'

A família da jovem contou ao Encontro que a mãe da vítima soube do ocorrido a partir das imagens divulgadas pela mídia. "Minha irmã está completamente destruída. Hoje nós vamos ter que catar os cacos da minha irmã para gente conseguir colocar ela de pé de novo. Minha mãe está destruída, minha família está destruída, até ontem a noite minha mãe não sabia. Ontem ela descobriu pelas imagens que ela viu na TV", contou a irmã.

Ao ser questionada sobre o suspeito, a irmã disse que o homem, de 47 anos, preso no último domingo (30), mora e trabalha no bairro da vítima. "Ele é morador do bairro, ele trabalha aqui perto. Ele tá dando a versão que tentou ajudar ela, que a carregou por 40 minutos, levando ela para um campo de futebol que não tem iluminação, ficando com ela das 4h até 7h. Ela estava jogada no chão", contou.

A parente ainda revelou que, após o celular da jovem sumir, alguém teria tentado pedir uma corrida por aplicativo. "Tentaram usar no 99 o cartão dela. Vimos pelo aplicativo do banco. Cadê o celular dela? Quem estava tentando usar?", questionou.

Audiência de custódia

A audiência de custódia que definirá se o homem, de 47 anos, preso suspeito de ter estuprado uma jovem desacordada, no meio da rua no bairro Santo André, região noroeste da capital, ficará preso ou solto está marcada para esta terça-feira (1), às 18h15.

Exames do Hospital Odilon Behrens confirmaram o estupro, e todos os documentos já foram enviados para a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Nessa segunda (31), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o suspeito foi ouvido, teve a prisão em flagrante ratificada por estupro de vulnerável e levado para o presídio. O homem foi preso no bairro Aparecida, também na região Noroeste, pelos militares 34º batalhão e 21ª companhia, que estavam empenhados no caso desde às 8 horas da manhã desse domingo, quando foram acionados para ocorrência.

O que aconteceu

A jovem estava no evento de pagode com amigos. A família diz que ela não tem costume de ingerir bebida alcoólica, mas bebeu em excesso durante o show. Após sair do evento no estádio, na região da Pampulha, um amigo solicitou um motorista por aplicativo para a vítima.

Ele compartilhou a localização da jovem com o irmão dela. No entanto, o irmão estava em casa dormindo e não acompanhou a viagem. Imagens de câmeras de segurança a que a Itatiaia teve acesso mostram o momento em que o motorista chega na porta da casa da jovem no bairro Santo André, às 03h da madrugada desse domingo. Sob efeito de bebida alcoólica, a jovem não conseguia descer do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista tentou, por cerca de 13 minutos, falar com alguém da residência por meio do interfone. Sem sucesso, abandonou a jovem desacordada. Alguns minutos depois, outro homem passa na rua, carrega a mulher pelo ombro e a leva para o campo do grêmio, também no bairro Santo André, onde o estupro foi consumado. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele entrou no campo por volta de 4h e saiu, sozinho, quase às 7h.

