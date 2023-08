Polícia apreende arma de fogo em comunidade de Cordisburgo

Militares de Cordisburgo apreenderam uma arma de fogo em uma área de mata na comunidade de Lagoa Bonita na última quinta-feira (28). Ninguém foi preso.

Foto: 25º BPM / Divulgação

As informações são do site Cordis Notícias. A guarnição local recebeu a informação de que três homens estavam negociando o revólver no local, e que lá ela estaria escondida. Em verificação no local, foi encontrada a arma de calibre 22 com cinco cartuchos.

De acordo com a PM, a apreensão faz parte de uma operação para repressão em comunidades da cidade onde há novos moradores com envolvimento no crime no passado.

Da redação com Cordis Notícias