Suspeito de estuprar e fazer pornografia com a filha de 10 anos é preso em MG

Uma menina de 10 anos era estuprada pelo próprio pai e abusada em vídeos de pornografia infantil em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais. O homem, de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira (3 de agosto) durante a operação ‘Anjos da Guarda’ da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com a PCMG, o homem foi descoberto pela Polícia Federal ao fazer downloads de arquivos de vídeos de fotos contendo pornogradia infantil. Assim, agências de inteligência rastrearam os acessos online e identificaram a casa do suspeito.

Durante o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão pela polícia civil, imagens do homem praticando atos libidinosos com a própria filha, uma criança de 10 anos, foram encontradas. Os vídeos eram registrados por ele mesmo.

Além do celular e do computador do suspeito, roupas da menina também foram apreendidas, essas que comprovam ser ela a criança que aparece nas imagens pornográficas. De acordo com o delegado Rafael Gomes, o investigado foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de pornografia infantil e divulgação de pornografia.

As investigações, coordenadas pela Delegacia de Polícia em São Sebastião do Paraíso, continuam.

