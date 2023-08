Mulher é presa em MG por suspeita de comercializar conteúdo pornográfico infantil, incluindo vídeos com sua filha de 1 ano

Uma mulher de 25 anos foi presa por armazenar e vender conteúdo pornográfico envolvendo crianças, possivelmente incluindo sua própria filha de um ano. A investigação teve início em Bocaiuva, Minas Gerais, após um alerta do Conselho Tutelar acionado pelo Ministério Público. As autoridades confirmaram a situação da criança e seguiram protocolos com a ajuda da Polícia Militar. A mulher admitiu envolvimento na venda ilegal de vídeos após ser abordada por alguém nas redes sociais. Ela vendia material ilícito, incluindo vídeos de sua própria filha nua. Imagens chocantes foram encontradas em seu celular. A mulher foi presa, enquanto seu marido foi liberado por falta de evidências. A criança recebeu atendimento médico e foi encaminhada a um abrigo pelo Conselho Tutelar.

Uma mulher de 25 anos foi presa, acusada de armazenar e vender conteúdo pornográfico envolvendo crianças pela internet. Segundo informações das autoridades policiais, suspeita-se que uma das vítimas seja a própria filha da acusada, com apenas um ano de idade.

O desdobramento dessa perturbadora investigação teve início no município de Bocaiuva, localizado na região Norte de Minas Gerais. A ação da polícia foi deflagrada após um alerta emitido pelo Conselho Tutelar, que foi acionado pelo Ministério Público após receber informações preocupantes.

O Conselheiro Fabrício Damas dos Anjos, em entrevista à Inter TV, revelou que as diligências foram impulsionadas por uma denúncia oficial do Ministério Público, que solicitou a verificação da situação da criança.

"O Conselho Tutelar recebeu essa denúncia através da promotoria de Justiça da nossa comarca solicitando a verificação da situação da criança, se ela residia no endereço informado, visto que já havia procedimento instaurado na cidade de Janaúba, onde essa genitora morou com a criança. Posteriormente, ela evadiu da cidade e passou a morar em Nova Serrana e depois veio a residir aqui em Bocaiuva, porque o genitor da criança é daqui. Seguindo as orientações do Ministério Público, verificamos que a criança residia naquele endereço e pelo teor da matéria já era cabível seguirmos os protocolos de atendimento e pedimos apoio da polícia", explicou o Conselheiro.

Seguindo as orientações do Ministério Público, as autoridades do Conselho Tutelar confirmaram que a criança vivia no endereço indicado, desencadeando assim uma série de protocolos de atendimento, com o apoio essencial da Polícia Militar.

Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, ao chegarem à residência da mulher, esta alegou que uma pessoa desconhecida, que já estava envolvida na venda ilegal de vídeos, a abordou por meio das redes sociais no mês de maio. Sob persuasão dessa pessoa, a mulher admitiu ter passado a comercializar o material ilícito, recebendo pagamentos de R$ 20 por meio de transferências via PIX.

"Ela relata que recebia vídeos pornográficos de crianças desconhecidas pela internet e comercializava pelas redes sociais, mas também afirma que fazia vídeos da própria filha nua e vendia", explicou o Cabo Jhonatas Alves Silva, em entrevista ao G1.

A situação alcançou níveis insuportáveis quando, durante o registro da ocorrência, a suspeita exibiu aos policiais os conteúdos que mantinha armazenados em seu celular. As imagens revelaram cenas horrendas de abuso infantil, incluindo a presença da filha da mulher, nua e deitada em uma cama.

Após sua detenção, a mulher foi conduzida à delegacia da Polícia Civil, onde sua prisão foi ratificada devido ao armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O marido da acusada, de 28 anos, também foi levado sob custódia, porém, após interrogatório, foi liberado por falta de evidências que o ligassem ao crime.

Após receber atendimento médico no Hospital Doutor Gil Alves, em Bocaiuva, a menina foi direcionada a um abrigo municipal pelo Conselho Tutelar.

