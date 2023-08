Polícia Civil prende no Rio de Janeiro último integrante da quadrilha de sequestradores de Sete Lagoas

Em uma ação conjunta das Polícias Civis de Minas e Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira (3) Filipe Nogueira, acusado de ser integrante de uma organização criminosa que praticavam extorsão mediante sequestro - cerca de três pessoas foram vítimas em Sete Lagoas.

Felipe Nogueira foi detido no Morro do Vidigal / Foto: Plantão Regional 24h

De acordo com a corporação, Felipe estava em um hostel no Morro do Vidigal, na capital fluminense - ele estava foragido desde o dia 21 de julho. O acusado era o último da lista de envolvidos em sequestros - um dos foragidos do caso Iraerson Aguiar foi detido nessa quarta-feira (2), em Sete Lagoas.

Em nota, a Polícia Civil ressalta que a resolução dos crimes foi um resultado de "intenso trabalho, na qual [a PC] executou uma ação rápida e eficiente a fim definir a autoria e materialidade do fato e garantir segurança e justiça à população de Sete Lagoas".

Da redação