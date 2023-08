Homem é encontrado morto com sinais de tortura e marcas de tiros em Esmeraldas

Um homem de cerca de 30 anos foi encontrado morto em uma estrada de terra no bairro Andirobas, em Esmeraldas. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar ao local, onde a vítima foi achada sem vida. A perícia da Polícia Civil identificou doze ferimentos causados por tiros na região do pescoço e cabeça. A identidade da vítima é desconhecida; ela possuía características físicas distintivas, sendo magra e de pele parda, com uma estatura aproximada de 1,70 metro e tatuagens, incluindo um anjo com fuzil, o que pode ajudar na identificação. O corpo foi encontrado perto da BR-040, área de empresas. As autoridades requisitaram imagens de câmeras de segurança locais. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

O corpo de um homem, aparentando ter cerca de 30 anos, foi encontrado sem vida em uma estrada de terra situada no bairro Andirobas, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira, dia 3. O cenário macabro revelou que a vítima estava com as mãos meticulosamente amarradas nas costas e as pernas presas por fitas adesivas e fios telefônicos.

A denúncia anônima que desencadeou essa trágica descoberta levou a Polícia Militar (PMMG) ao local do crime, onde se depararam com a vítima caída e sem sinais vitais. A perícia conduzida pela Polícia Civil (PCMG) identificou doze perfurações causadas por disparos de arma de fogo, concentradas na região do pescoço e cabeça. Os investigadores ainda encontraram várias cápsulas de munição .40 nas proximidades do corpo.

Até o momento, a identidade do homem permanece desconhecida, não sendo encontrado no local nenhum documento que permitisse sua identificação imediata. Descrições fornecidas pela PM indicam que a vítima possuía características físicas distintivas, sendo magra e de pele parda, com uma estatura aproximada de 1,70 metro. Tatuagens que adornam seu corpo podem desempenhar um papel crucial na eventual identificação, incluindo uma imagem de um anjo segurando um fuzil.

O corpo foi encontrado nas proximidades da BR-040, onde diversas empresas operam. As autoridades agora buscam respostas, e as imagens das câmeras de segurança das empresas vizinhas já foram solicitadas. A Polícia Civil investiga o caso.

