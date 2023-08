Motorista de app estava com celular de jovem estuprada após show em BH; PC descobriu tentativas de compras no aparelho

O motorista do serviço de carona por aplicativo que transportou a jovem estuprada após um show de pagode em Belo Horizonte estava com o celular da vítima. Conforme a família da garota, um passageiro teria encontrado o aparelho no carro e o entregou. Ele já foi ouvido pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais — Foto: Rayllan Oliveira / O TEMPO

"Ele já foi ouvido. A delegada disse que ele estava com o celular da minha irmã, que teria sido encontrado por outro passageiro", revelou a irmã da vítima, a educadora física Kelly Rodrigues. Conforme a irmã da vítima, o aparelho será periciado pelos investigadores. "O telefone está com a delegada e agora será analisado", acrescentou.

A jovem foi violentada durante a madrugada do último domingo (30 de julho). Ela foi deixada desacordada pelo motorista de aplicativo em frente a casa onde mora, no bairro Santo André. Segundo a irmã da vítima, a jovem entrou consciente no veículo.

"Eles saíram do show e foram para um bar próximo. Lá o amigo chamou o carro. A única coisa que ela lembra é de parte do trajeto", conta Kelly. Segundo ela, o exame toxicológico ainda será realizado pela equipe da Polícia Civil. "Existe a possibilidade de ela ter sido dopada", conta.

Na manhã desta quinta-feira (3 de agosto), a vítima, acompanhada dos seus familiares, o amigo e os familiares dele prestaram depoimentos na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, no Barro Preto, região Centro-Sul da capital. Segundo Kelly Araújo, a investigação não tem previsão para ser concluída.

"A gente pede para que a justiça seja feita. O estuprador é o responsável por tudo, mas o motorista também precisa responder pelo que fez", disse.

