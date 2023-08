Adolescente de 14 anos é morto a tiros em estacionamento de condomínio na Grande BH

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no estacionamento de seu condomínio em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Seu pai ouviu vozes em pânico, correu para fora e viu três pessoas fugindo. Ele encontrou seu filho, João Vyctor, caído no estacionamento após ouvir tiros. O adolescente foi levado à UPA, mas não resistiu aos ferimentos, sendo atingido por seis tiros em diferentes partes do corpo. A Polícia Militar investiga o caso..

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no estacionamento de sua residência dentro de um condomínio no bairro Icaivera, em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 3.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o pai da vítima contou que estava em casa enquanto o filho estava no estacionamento do condomínio quando ouviu vozes em pânico. Ao sair correndo para avaliar a situação, presenciou a visão de três indivíduos fugindo do local.

O pai lembra de ter ouvido o som de tiros e, ao chegar ao estacionamento, deparou-se com seu filho, João Vyctor, já caído ao chão.

A vítima foi socorrida pelos militares e prontamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea das Flores. Apesar dos grandes esforços dos profissionais médicos, o adolescente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Surpreendentemente, foi revelado que a vítima levou seis tiros - atingindo a cabeça, peito, perna e virilha.

A Polícia Militar está investigando o caso. A perícia da Polícia Civil recolheu as cápsulas e os pertences do adolescente foram entregues aos parentes.

