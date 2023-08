Homem de 26 anos é assassinado a tiros no bairro Nova Cidade

Na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas, um jovem de apenas 26 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com relatos feitos à polícia através do número de emergência 190, testemunhas presenciaram uma sequência de tiros ecoando pela Avenida Suíça. O som dos disparos foi seguido por uma cena chocante: um homem com o rosto ensanguentado adentrando uma área próxima. A situação rapidamente se tornou ainda mais sombria quando a vítima tentou buscar abrigo dentro de um edifício, porém, já sem vida, acabou caindo no chão. Seu rosto exibia marcas visíveis de perfurações, aparentemente causadas por tiros.

A perícia foi prontamente acionada e constatou que o corpo apresentava duas perfurações, uma no rosto e outra na axila direita.

Após a conclusão dos procedimentos investigativos, o corpo foi entregue à funerária de plantão, que o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) de Sete Lagoas.

As autoridades da Divisão de Homicídios também estiveram presentes no local do crime, iniciando uma investigação mais profunda.

Após os disparos, o autor do crime empreendeu fuga em direção ao bairro Orozimbo Macedo, seguindo pela Avenida Suíça.

Até o momento, tanto a motivação por trás desse ato brutal quanto a identidade do responsável permanecem desconhecidas.