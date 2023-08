Um homem que estava fugindo da polícia e subiu num poste elétrico no bairro Clóvis Alvim, localizado em Itabira, se entregou depois de mais de 23 horas no local. O indivíduo estava no topo do poste desde às 17h30 de sexta-feira (4), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A Cemig chegou a cortar a eletricidade da região para auxiliar na captura.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

Como medida de precaução para evitar riscos de choque elétrico, a energia do bairro foi desligada para garantir a segurança do sujeito que se encontrava lá em cima e se mostrava irredutível em relação a qualquer tentativa de resgate. Equipes do 26º Batalhão e do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar se mobilizaram no resgate, porém, ele fazia ameaças às equipes e se recusava a descer do poste, dizendo que "só sairia do lugar morto".

O suspeito é um foragido da Justiça e subiu ao poste quando percebeu a aproximação dos policiais que o estavam procurando. Usando um pedaço de madeira para impedir que os Bombeiros subiam e o resgatassem, ele mantinha os agentes afastados durante todo esse período.

Os militares informaram que ele já não estava respeitando as regras do regime semiaberto, e, por isso, voltaria para regime fechado. De acordo com o advogado do fugitivo, seu cliente alegou que teve uma prisão traumática, por isso resistia a se entregar.

Exigências

Enquanto esteve em cima do poste, ele teria pedido comida e cigarros, mas só foi atendido por volta das 16h30, momento em que decidiu descer. O homem recebeu uma vasilha com arroz-doce feita pela moradora de uma das casas próximas ao local, e foi orientado por policiais que estavam no local a se alimentar antes de ser encaminhado a polícia.

Imagens: Itabira Notícia, O Tempo

*Matéria atualizada às 17h03 - 05/08/2023

Da Redação com Itatiaia, Itabira Notícia, g1