Adolescente de 15 anos é vítima de tentativa de homicídio em Sete Lagoas

Um adolescente de 15 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio em Sete Lagoas. Enquanto estava com amigos nas proximidades do bairro Iraque, um indivíduo desconhecido se aproximou em uma bicicleta e disparou vários tiros, acertando o jovem no abdômen, tórax, cabeça e mão direita. Mesmo gravemente ferido, ele buscou abrigo em uma casa próxima e foi socorrido pela Polícia Militar, sendo levado ao Hospital Municipal. A identidade do agressor permanece desconhecida, e as autoridades estão investigando o incidente.

Foto: Reprodução/Internet

Na madrugada desta segunda-feira (7), um adolescente de apenas 15 anos tornou-se vítima de uma tentativa de homicídio nas proximidades da Avenida Norte/Sul, em Sete Lagoas.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o jovem encontrava-se na companhia de amigos na região do bairro Iraque, quando um indivíduo desconhecido se aproximou do grupo em uma bicicleta, portando uma arma de fogo. O agressor, então, ordenou que todos se afastassem do menor antes de efetuar vários disparos em sua direção.

Os tiros atingiram o adolescente em locais críticos, incluindo cabeça, tórax, abdômen e mão direita. Apesar dos ferimentos graves, a vítima conseguiu escapar do local, buscando refúgio em uma residência próxima, localizada na Rua Antônio Nogueira de Souza.

Os próprios policiais realizaram os primeiros socorros, levando a vítima até o Hospital Municipal.

O incidente está sob investigação para determinar as circunstâncias exatas que levaram a ele. A identidade do suspeito continua desconhecida.

Da redação com Por Dentro de Tudo