Adolescente desaparecido por 19 dias é encontrado morto, vítima de disparos na cabeça em Minas Gerais

Um jovem de 16 anos foi achado sem vida, alvejado por tiros na cabeça, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet

Conforme as informações da Polícia Militar (PM), M.H.R.N., que já tinha sido detido em julho por posse de substâncias ilícitas, foi encontrado próximo ao local de sua apreensão, uma área conhecida por atividades ilícitas.

A mãe do jovem notificou às autoridades sobre o desaparecimento do filho em julho. De acordo com os relatos, o adolescente foi descoberto caído em via pública, com cerca de seis ferimentos de bala na região da cabeça e do pescoço.

Segundo a PM, não existem testemunhas do incidente e nenhuma câmera de segurança foi localizada na rua que possa auxiliar na identificação de suspeitos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e o corpo foi transportado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

Reportagem elaborada por Redação em conjunto com informações do G1.