Picape clonada é apreendida na zona rural de Cordisburgo

Policiais militares apreenderam, na terça-feira passada (2) em um distrito de Cordisburgo, um Fiat Strada clonado. A ação é uma resposta a um roubo acontecido dias antes em São José da Lagoa, comunidade pertecente à Curvelo. Seus condutores estão foragidos.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

As informações são do site Cordis Notícias. O veículo foi avistado por uma guarnição que fazia patrulha em rodovia - ao perceber a presença dos militares, o condutor deu fuga no local, entrando por uma área de mata fechada. Uma operação foi montada e encontraram a Strada abandonada.

Na verificação, além da irregularidade do veículo foi encontrado três rádios comunicadores. Os possíveis passageiros do Strada não foram encontrados. O carro foi rebocado para o pátio do DETRAN.

Da redação com Cordis Notícias