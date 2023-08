Vigia teve carteira furtada no camelódromo de Sete Lagoas; prejuízo passa de R$ 1.000,00

Na madrugada desta terça-feira (8), um vigia de 55 anos do camelódromo na Avenida Norte-Sul, bairro Vila Brasil em Sete Lagoas, teve sua carteira furtada, resultando na perda de R$ 1.100,00 em dinheiro e sua CNH. O incidente ocorreu quando um indivíduo pediu cigarros e um fósforo ao vigia, distraindo-o para furtar a carteira do veículo que estava destrancado. A polícia foi acionada, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

Na madrugada desta terça-feira (8), um vigia de 55 anos que atua no camelódromo localizado na Avenida Norte-Sul, no bairro Vila Brasil em Sete Lagoas, foi vítima de um furto que resultou na perda de sua carteira. O incidente ocorreu nas primeiras horas do dia.

De acordo com relatos, a vítima informou que o incidente teve início quando um indivíduo se aproximou e solicitou três cigarros e um fósforo. Enquanto o vigia adentrava o quiosque para pegar o troco, o individuo aproveitou-se que a porta do veículo do vigia estava destrancada, e realizou, assim, o furto da carteira. Dentro dela estavam cerca de R$ 1.100,00 em dinheiro e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A polícia foi imediatamente acionada e iniciou os procedimentos de rastreamento para localizar o autor do furto. No entanto, até o momento, o suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades competentes.

