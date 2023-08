Casal é agredido após desavença com vizinho em Sete Lagoas

Um casal foi agredido a faca na noite de terça-feira (8) em Sete Lagoas por uma desavença com um vizinho - até o momento não sabe a motivação dos crimes.

Foto: Raquel Freitas / TV Globo / Ilustração

O caso aconteceu na Rua Espinosa, no Padre Teodoro. De acordo com as vítimas, eles pereeberam que a energia elétrica da casa estava sendo desligada constantemente e, ao conferirem o que estava havendo, o vizinho (que mora no mesmo lote em que o casal mora), os chamaram, já em tom de ameaça.

Nisso, já ocorreram as agressões: o homem (M.F.S.S., 22 anos) foi esfaqueado duas vezes no ombro direito, além de ser mordido pela filha do suspeito, que agrediu a mulher (S.S.S.P., 19 anos) com ajuda da companheira do autor.

O trio fugiu após o crime; as vítimas foram levadas até o Hospital Municipal.

Da redação