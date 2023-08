Trio assalta posto de combustível na BR-238 em Sete Lagoas

Três indivíduos encapuzados abordaram funcionários do posto no início da noite desta quarta-feira (10), levando cerca de R$450,00 do caixa. Os criminosos fugiram em direção a Sete Lagoas. Investigações em andamento, nenhum suspeito detido até o momento.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

Um posto de combustível localizado na BR-238, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto realizado no início da noite desta quarta-feira (09) por três indivíduos encapuzados.

Por volta do início da noite, conforme evidenciado em um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, os três assaltantes, trajando blusas de frio com capuz, se aproximaram a pé dos funcionários do posto. Um dos criminosos, ostentando uma arma e com o rosto coberto por uma touca ninja, liderou a ação criminosa. Com precisão e rapidez, os infratores subtraíram uma quantia aproximada de R$ 450,00 em espécie do caixa do estabelecimento.

Após a ação criminosa, os três indivíduos empreenderam fuga em direção a Sete Lagoas. Até o fechamento desta matéria, as investigações estão em curso e nenhum dos suspeitos foi detido.

Da redação