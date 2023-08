Homem é preso ao tentar colar em prova de legislação em Sete Lagoas

Foi detido nesta quinta-feira (10) um homem de 56 anos flagrado colando uma prova de legislação na UAI Sete Lagoas. O autor estava com um ponto eletrônico e uma microcâmera para fraudar o certame.

Foto montagem / Polícia Civil / Divulgação

Identificado como S.S., ele tinha um colete com esparadrapo ao peito onde estava a microcâmera. Um investigador que aplicava a prova estava desconfiado da atitude do homem e acionou outros agentes para averiguar a situação. O autor disse que tinha pago R$ 4,5 mil para realizar o esquema de cola e que recorreu ao sistema porque era semianalfabeto.

Responsável pela cola fugiu

Após a descoberta, agentes da Polícia Civil ainda identificaram que o responsável por passar a cola para o indivíduo estava do lado de fora da instituição. Ele via as informações na câmera e soprava as respostas pelo ponto eletrônico. Ele conseguiu fugir e até o momento não foi encontrado.

De acordo com a corporação, um outro autor foi detido por cola no mês passado e que está em investigações para encontrar uma "possível organização criminosa especializada em realizar fraudes em provas de legislação".

Da redação com Polícia Civil