Sete Lagoas: Polícia apreende armas de calibres 32 e 22 em operação no bairro São José

Uma ação policial coordenada pela 192ª Companhia Tática Móvel foi realizada no bairro São Vicente com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e reprimir homicídios. Durante abordagens, informações levaram à descoberta de um esconderijo de armas e munições irregulares. A intervenção resultou na apreensão de duas garruchas (calibres 32 e 22), além de munições, e na prisão de um suspeito.

Foto: Divulgação/25ºBPM

No final da tarde desta sexta-feira (11), uma ação policial coordenada pela 192ª Companhia Tática Móvel (CiaTM) chamou a atenção dos moradores da Rua Santa Lúcia, no bairro São Vicente. A operação, parte do Plano de Ação do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tinha como objetivo principal aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos de bem, além de reprimir e coibir o crime de homicídio na região.

As equipes do Tático Móvel entraram em ação, realizando abordagens estratégicas em diversos pontos da área, como parte de sua tática rotineira. Foi durante essas abordagens que informações de um colaborador anônimo chamaram a atenção das autoridades. Segundo as informações recebidas, um local específico estaria servindo como esconderijo para armas de fogo e munições de maneira irregular.

Com base nas informações obtidas, as equipes policiais realizaram uma intervenção tática no local suspeito. A ação resultou na apreensão de uma garrucha calibre 32, uma garrucha calibre 22, sete munições de calibre 32 e duas munições de calibre 22, além da prisão de um suspeito.

Da redação