PRF apreende 22 kg de cocaína em formato de queijo em MG; a carga foi avaliada em R$ 27 milhões

Na última quinta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação na BR-116, perto de Teófilo Otoni, onde apreendeu 222 kg de pasta base de cocaína escondidos dentro de um caminhão, em formato de queijo. O motorista foi detido, admitindo que pegou a droga em Estiva, Minas Gerais, com o objetivo de levá-la à fronteira da Bahia por uma quantia de R$ 20 mil. A droga foi avaliada em R$ 26,6 milhões. Tanto o suspeito quanto a substância foram levados à delegacia de Teófilo Otoni.

Foto: Divulgação/PRF

A ação ocorreu durante uma rigorosa fiscalização na BR-116, na região de Teófilo Otoni, resultando na prisão de um indivíduo e na descoberta de uma quantidade significativa de droga oculta em um formato curioso: queijos.

O indivíduo, cuja idade não foi revelada pelas autoridades, foi detido no momento da abordagem a um caminhão, localizado no km 278 da rodovia. Durante a averiguação, o motorista alegou que havia uma embalagem de "rebites" (anfetamina) dentro da cabine do veículo.

Contudo, a verdadeira surpresa aguardava a equipe da PRF no compartimento de carga do caminhão. Lá, foram encontrados nada menos que 222,05 kg de pasta base de cocaína, cujo valor estimado atinge a expressiva quantia de R$ 26,6 milhões.

De acordo com as informações da PRF, o suspeito admitiu que havia adquirido a substância entorpecente na cidade de Estiva, situada em Minas Gerais, com a intenção de transportá-la até a fronteira com o estado da Bahia. Para essa tarefa criminosa, ele alegou que receberia uma quantia de R$ 20 mil.

Diante da gravidade do ocorrido, tanto o indivíduo quanto a substância ilícita foram conduzidos às autoridades competentes na delegacia de Teófilo Otoni.

Da redação com O Tempo