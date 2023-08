Dupla é presa com grande quantidade de drogas em Sete Lagoas

Uma operação policial na noite da última quinta-feira resultou na prisão de dois indivíduos, de 20 e 21 anos, por suspeita de tráfico de drogas na Rua Maria José de Oliveira, bairro Jardim dos Pequis Os policiais agiram com base em informações sobre atividades ilícitas na região. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir, jogando uma sacola plástica no telhado da casa vizinha, contendo maconha, cocaína e crack. Ambos foram detidos e levados à delegacia, juntamente com as substâncias apreendidas, que serão analisadas e registradas.

Foto: Reprodução/Internet

Na noite da última quinta-feira, dia 10, uma operação policial resultou na prisão de dois indivíduos, um de 20 e outro de 21 anos, na Rua Maria José de Oliveira, situada no bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas. As autoridades agiram após receberem informações sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Ao chegar ao local, os policiais depararam-se com os jovens. Um dos suspeitos tentou escapar jogando uma sacola plástica contendo três porções de maconha, além de dez papelotes de cocaína e quinze pedras de crack, no telhado da residência vizinha.

Os suspeitos, foram imediatamente detidos e conduzidos à delegacia de polícia local. Junto com a prisão da dupla, as substâncias ilícitas apreendidas também foram encaminhadas para análise e registro.

Da redação