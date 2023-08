Bandidos invadem escola e aterrorizam estudantes durante fuga em Belo Horizonte

A Polícia Militar prendeu dois assaltantes que protagonizaram uma fuga cinematográfica no fim da manhã desta sexta-feira (11). Eles roubaram uma caminhonete Amarok no bairro Nacional, em Contagem, fugiram, foram perseguidos pela polícia, invadiram uma escola, atiraram para o alto e mandaram estudantes deitar no chão.

Foto: Oswaldo Diniz / Rádio Itatiaia

A escola invadida foi a Estadual Deputado Manoel Costa, no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo informações de populares, os criminosos teriam atirado e ordenado que estudantes e professores deitassem no chão. A Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais não confirmam as informações. Ainda de acordo com a PM, não houve registro de feridos.

Ao perceberem a presença dos policiais, os assaltantes pularam o muro da unidade de ensino e fugiram sentido a Ocupação Dandara, onde foram presos. Os militares continuam em diligência à procura do terceiro suspeito, que estava em um veículo, modelo Honda Civic. O homem seria suspeito de ajudar a dupla no roubo ocorrido em Contagem. O helicóptero da PM foi mobilizado na ocorrência.

Os alunos foram retirados às pressas e as aulas do turno da tarde foram suspensas. A Secretaria de Estado de Educação (SEE) confirmou que um suspeito em fuga invadiu a escola mas não permaneceu no local. A SEE afirma que "nenhum estudante ou servidor foi ameaçado ou feito de refém" e que a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C, responsável pela coordenação da escola, "acompanha de perto o caso, e está prestando apoio para acalmar a comunidade".

Com Itatiaia e O Tempo