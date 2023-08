Adolescente morre após ser baleado na cabeça em Curvelo

Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça na noite de sexta-feira (11) em Curvelo e não resistiu aos ferimentos, falecendo no sábado (12) após passar por cirurgia. O crime ocorreu no bairro Esperança e não há testemunhas. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e encontrou cápsulas de munição e um projétil deformado. A motivação do crime está sendo investigada. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Reprodução/PMMG

De acordo com informações da Polícia Militar, três disparos acertaram a cabeça do adolescente, que perdeu muito sangue. Ele foi socorrido pelos militares e levado ao Hospital Imaculada Conceição, onde passou por cirurgia, mas informações levantadas pelo g1 confirmaram que o menor não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã deste sábado (12).

O crime ocorreu no bairro Esperança e segundo a PM, não há relatos de testemunhas. A perícia da Polícia Civil compareceu no local do crime e recolheu três cápsulas de munição calibre 32, além de um projétil de chumbo deformado.

A motivação do crime deve ser investigadas pela Polícia Civil.

Da redação com o G1