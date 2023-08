Operação Lei Seca em Sete Lagoas resulta em prisões por embriaguez e fiscalização intensa

No último dia 12 , a equipe do 192 CIA TÁTICO MÓVEL, em conjunto com o 25° Batalhão da Polícia Militar (BPM), realizou uma incisiva Operação Lei Seca como parte do Plano de Ação de Combate a Homicídios. O principal objetivo da operação era garantir a segurança da população, coibir a prática de crimes e assegurar um trânsito urbano fluído. Os agentes da Guarnição PATRAN estiveram ativos nos principais corredores da cidade, e os resultados obtidos foram os seguintes:

Foto: Divulgação/25ºBPM

Durante a ação, 13 indivíduos foram abordados e submetidos a verificação de documentos e condição física para dirigir. A fiscalização se estendeu a 39 veículos, resultando na lavratura de 36 Autos de Infração de Trânsito (AIT's). Dentre as infrações registradas, três condutores foram autuados por dirigirem sem habilitação, enquanto outros quatro foram penalizados por possuírem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias.

A operação também levou à remoção de dois carros e uma motoneta que estavam em situação irregular. Dezoito testes de alcoolemia foram realizados para identificar a presença de álcool no organismo dos motoristas. Os resultados revelaram a condução sob efeito de álcool por parte de dois condutores, que foram presos em flagrante por embriaguez ao volante, configurando um crime grave. Além disso, outros dois motoristas foram flagrados com teor alcoólico superior ao permitido pela legislação, resultando em medidas administrativas.

A operação também incluiu sete testes de recusa, nos quais os condutores se recusaram a passar pelo teste de alcoolemia, acarretando nas devidas penalidades previstas em lei.