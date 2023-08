Suspeito de tentativas de homicídio é apreendido por tráfico de drogas em Sete Lagoas

Neste domingo (13) a 192ª Companhia Tática Móvel (CiaTM) coordenou uma operação no bairro Verde Vale para combater homicídios na região do 25º Batalhão da Polícia Militar. Com base em informações de testemunhas, o suspeito de uma tentativa de homicídio em 13 de agosto e de uma tentativa de homicídio em 7 de agosto foi localizado em sua residência durante diligências meticulosas, com auxílio da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA). A busca resultou na apreensão de 28 buchas de maconha. O menor suspeito das tentativas de assassinato foi detido por tráfico ilícito de drogas.

Foto: Divulgação/192º CiaTM

A operação, realizada no bairro Verde Vale, visava combater o crime de homicídio na região pertencente ao 25º Batalhão da Polícia Militar. As investigações, embasadas em informações de testemunhas, indicavam que o indivíduo suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 13, bem como de um homicídio tentado no dia 7 de agosto, poderia estar residindo na localidade.

As diligências meticulosas resultaram na localização do suposto autor dos crimes mencionados. Com o auxílio da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), o suspeito foi encontrado em sua residência. Além disso, durante a busca no local, foram descobertas 28 buchas de maconha.

O menor suspeito das tentativas de assassinato foi apreendido sob acusações de tráfico ilícito de drogas.

A polícia segue investigando as tentativas de homicídio.