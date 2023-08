PM prende dupla que invadiu casa e ameaçou família durante assalto em Sete Lagoas

Militares detiveram dois homens, de 32 e 34 anos, após invadirem uma residência e ameaçar matar uma família em Sete Lagoas, na madrugada de sábado (12).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

B.R.S. e M.M. entraram na casa pulando o muro, juntamente com mais um comparsa. No imóvel, estava um casal e duas crianças, uma delas portadora de Síndrome de Down. Ao perceberem a presença dos criminosos, as vítimas foram até o segundo andar da casa e se trancaram em um quarto.

Os criminosos subiram até lá, tentando arrombar a porta e ameaçando: "abram a porta ou vamo matar todos vocês, vamos meter bala!". Mesmo assim, os bandidos saquearam objetos da casa. Eles fugiram quando o proprietário do imóvel chegou até o local e percebeu a ação criminosa.

Com o acionamento da Polícia Militar, foram localizados B.R.S. e M.M.. Em uma mochila estava parte dos produtos roubados: caixa de som, carrinho de controle remoto, chinelos, relógio digital, chaves, dentre outros. A dupla foi encaminhada para a delegacia.

Da redação