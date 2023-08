Mulher é presa após furtar loja e supermercado no centro de Sete Lagoas

Foi detida na tarde de sexta-feira (11) uma mulher de 29 anos acusada de cometer furtos em série em comércios do centro de Sete Lagoas. Ela estava com o filho de 11 anos quando foi flagrada cometendo os crimes.

Foto: Raquel Freitas / TV Globo / Ilustração

A primeira ação delituosa aconteceu em um supermercado. De lá, ela conseguiu levar diversos produtos alimentícios, como carnes (lombo, filés de peito de frango, de tilápia, salsicha, dentre outros), de higiene pessoal e de limpeza.

Logo após, ela seguiu para uma loja de roupas, próximo do supermercado. De acordo com o subgerente do estabelecimento, foi notado que ela olhava diversas roupas infantis nas prateleiras e que algumas delas eram colocadas em uma sacola.

Dado um momento, ela estava a sair do local juntamente com o filho quando foi abordada pelos funcionários da loja. Com a autora haviam três camisetas, quatro bermudas e duas películas para aparelho celular.

A Polícia Militar foi acionada, juntamente com a gerência do supermercado. Detida em flagrante, ela foi encaminhada para a delegacia; já a criança foi deixada aos cuidados da avó materna.

Da redação