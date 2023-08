Homem arromba portão de motel, sai sem pagar e é preso com cocaína no carro em Sete Lagoas

O desentendimento por uma conta de um motel e a presença de diversos papelotes de cocaína em seu carro rendeu a prisão de um homem de 34 anos na madrugada de domingo (13) em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A história se inicia quando o indivíduo vai até o estabelecimento com duas mulheres, supostamente garotas de programa, no bairro das Indústrias II. Ao sair do motel, o homem questionou o valor do serviço com o proprietário do local; indignado, o indivíduo arrombou a porta do local com seu veículo, um BMW.

Além do desacordo com o valor devido no local, o homem não quis pagar R$ 2,5 mil do conserto do portão do motel.

A Polícia foi acionada, e encontrou o indivíduo com as duas mulheres já na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Vapabuçu. Ele relatou o ocorrido para a guarnição; só não contava que a equipe iria fazer uma busca veicular. Lá, foram encontrados dez papelotes de cocaína no console da BMW.

Por tudo isso, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia.

Da redação