Adolescente internada em hospital de BH denuncia estupro cometido por outro paciente

Uma adolescente de 17 anos, internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, acionou a Polícia Militar e alegou ter sido estuprada por outro paciente da instituição de saúde. O caso ocorreu no final da noite dessa segunda-feira (14).

Foto: O Tempo / ilustração

As informações são do jornal O Tempo. De acordo com o relato da adolescente, ela conheceu o outro paciente, de 34 anos, no último sábado (12), já que ele está internado no mesmo andar que ela e conversavam. Nessa segunda-feira, eles foram até o 9º andar para fumarem. Nas escadas do hospital, o homem beijou a adolescente e passou a mão nas partes íntimas dela.

A jovem disse que não queria aquilo e mandou o homem parar. O autor, então, segurou a adolescente com força e ameaçou a agredir. Ele tentou consumar o ato sexual, não conseguiu, e forçou a vítima a praticar sexo oral.

Após terminar o estupro, o autor ainda obrigou a adolescente a ficar sentada ao lado dele. Como forma de sair daquela situação, a adolescente pediu que o homem saísse para buscar uma camisinha, foi quando ela voltou para o quarto, contou o caso para outro paciente, que acionou a diretoria do hospital e, depois, a polícia.

Em contato com a PM, o autor disse que tudo foi consentido, negou a versão da vítima, e ainda disse que mantinha contato com ela tranquilamente, já que acreditava ter encontrado uma “pessoa boa” para passar a vida e que era correspondido. O homem, que vive em situação de rua, permanece internado no HPS João XXIII, mas agora sob escolta policial.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, onde recebeu os atendimentos de praxe para os casos de violência sexual, e depois retornou ao HPS João XXIII. A mãe da adolescente acompanhou o registro da ocorrência.

Com O Tempo