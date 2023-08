Operação policial em Sete Lagoas resulta em prisões e apreensão de drogas no bairro Belo Vale

A Polícia Militar de Sete Lagoas realizou uma operação bem-sucedida na tarde desta segunda-feira (14), resultando na prisão de traficantes e na apreensão de drogas no bairro Belo Vale. Após denúncia anônima, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e crack na residência, além de munições e dinheiro. Três adultos foram detidos por tráfico de drogas e posse de munições, enquanto dois menores foram apreendidos.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Após receber uma denúncia anônima por volta das 16 horas, informando sobre atividades suspeitas de tráfico de entorpecentes em uma residência situada na Rua Oscar Padilha, as autoridades rapidamente se mobilizaram para averiguar a situação. A ação foi conduzida com agilidade pelos Policiais Militares, que obtiveram permissão do morador para realizar buscas no imóvel.

Durante as diligências, uma quantidade impressionante de substâncias ilícitas foi descoberta. Foram encontradas 02 barras, 57 buchas, 39 tabletes e 01 porção substancial de maconha. Além disso, 110 pedras e 02 porções de crack também foram apreendidas, evidenciando a extensão das atividades ilegais que estavam ocorrendo no local.

A operação também resultou na apreensão de munições. Um total de 08 munições calibre 9 milímetros e 04 cartuchos calibre .24 foram localizados e confiscados pelas autoridades. Além disso, uma quantia significativa em dinheiro, totalizando R$713,00, também foi apreendida, indicando possíveis lucros oriundos das atividades ilícitas.

Três indivíduos adultos, com idades de 38, 37 e 27 anos, foram detidos no local e serão indiciados por tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Além disso, dois menores de 14 e 16 anos foram apreendidos e conduzidos às autoridades competentes.

Da redação

*Com informações da Agência local de comunicações do 25º BPM