PM apreende homem por posse irregular de armas de fogo em Sete Lagoas

Nesta quarta-feira (16), por volta das 19 horas, uma operação policial foi desencadeada em resposta a uma denúncia anônima, levando a uma significativa captura no bairro São Dimas. Segundo informações, um indivíduo de 28 anos, com histórico de passagens pela polícia relacionadas a um caso de homicídio, estava supostamente carregando armas de fogo.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Os agentes, avistaram o suspeito saindo de sua residência, logo identificado como morador do bairro São Dimas. Ele estava a bordo de um veículo Honda Civic. Ao ser ordenada a parada do veículo, o condutor não acatou a ordem, iniciando uma tentativa de fuga em alta velocidade. A perseguição se desenrolou pelas ruas locais até que, nas proximidades da Rua São Miguel Arcanjo, o suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio-fio.

A partir desse ponto, o indivíduo continuou a tentar escapar a pé, mas foi capturado. Durante o interrogatório, o detido admitiu ter descartado uma arma de fogo ao arremessá-la por cima do muro de uma residência no bairro Canaan, além de outra arma em uma área próxima ao bairro Santa Rosa, enquanto estava sendo perseguido.

Após buscas minuciosas, as autoridades conseguiram recuperar duas armas de fogo, ambas revólveres calibre .32. As armas foram apreendidas como prova do ocorrido.

O indivíduo foi detido e posteriormente conduzido às instalações da Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição das autoridades para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

*Com informações da Agência local de comunicação do 25º BPM