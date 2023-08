Durante diligência, Polícia encontra espingarda em lote vago no bairro Jardim Arizona

Militares apreenderam na tarde de sábado (19) em um lote vago no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas, uma espingarda calibre 22. A suspeita é de que a arma era de um homem que estava em um bar da região.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A denúncia que o autor estava com a espingarda perto do estabelecimento motivou a averiguação dos militares. Não há informação da motivação do homem por portar o armamento naquele local. No momento que a guarnição chegou até lá, o indivíduo saiu em fuga, entrando por um matagal na Rua Otoni Alves Costa.

Em um lote vago na mesma rua foi encontrado o armamemento, que era de pressão e foi adaptada. Ela foi levada até a delegacia; já o autor que estava com ela ainda não foi encontrado.

Da redação