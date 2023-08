Morador de condomínio em Sete Lagoas comete importunação sexual a funcionária: 'você tem um bundão'

Foi registrado mais um caso de importunação sexual em Sete Lagoas: a funcionária de um condomínio denunciou a ação de um morador do local, na última quinta-feira (10).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A mulher, de 24 anos, procurou a Polícia para realizar o boletim de ocorrência. Ela disse que estava a fazer seu trabalho normalmente quando o morador simplesmente lhe deu um tapa em sua nágeda, dizendo que ela "tinha um bundão", além de outros comentários indecorosos.

Além disso, a vítima contou que o homem ainda teria segurado suas mãos e as levado até seu órgão genital, e continuando a tecer mais comentários impróprios. Por fim, o autor ainda pediu o telefone da mulher, que foi negado por ela.

A vítima disse em depoimento que foi surpreendida pelo comportamento do autor, já que antes seu tratamento era cordial. De acordo com a Polícia, a investigação sobre o crime foi aberta e segue para apurar a responsabilidade do autor do crime.

