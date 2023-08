Motorista embriagado colide com viatura policial após invadir a contramão em estrada próxima a Fortuna de Minas

No último domingo (20), um motorista, visivelmente alcoolizado, foi detido após causar um grave acidente ao invadir a contramão e colidir com uma viatura policial. O incidente ocorreu em uma estrada de terra nas proximidades de Fortuna de Minas, cidade vizinha a Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Tudo teve início quando a equipe policial de Fortuna de Minas recebeu um chamado para intervir em um possível conflito com indícios de uso de arma de fogo no povoado de Três Barras. Devido à delicadeza da situação e ao fato de que uma cavalgada com grande concentração de pessoas estava ocorrendo no local, reforços da cidade de Cachoeira da Prata foram requisitados para auxiliar na ocorrência.

Enquanto se dirigiam pela estrada secundária que conecta Fortuna de Minas ao povoado de Três Barras, as equipes policiais notaram um veículo do modelo GM/Corsa trafegando na direção oposta, com seus faróis desligados, o que já levantou suspeitas. De forma alarmante, o motorista do GM/Corsa invadiu a contramão, resultando em uma colisão com uma viatura policial.

O condutor do GM/Corsa exibia evidentes sinais de embriaguez, incluindo discurso desconexo, dificuldade em manter o equilíbrio ao andar e um evidente cheiro de álcool em sua respiração. Posteriormente, ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas. O aspecto positivo é que tanto os ocupantes da viatura policial quanto os do GM/Corsa escaparam ilesos do acidente, apesar da violência do impacto.

O motorista, cuja responsabilidade no incidente foi confirmada, foi detido imediatamente por infração de trânsito. Mais especificamente, ele foi acusado de dirigir sob a influência de álcool, conduta que representa um risco grave para todos os usuários da via. Ele foi encaminhado à delegacia em Sete Lagoas para o devido processo legal e investigação mais aprofundada.

Da redação

Com informações de Por Dentro de Tudo