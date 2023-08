PM apreende armas e drogas no bairro Jardim dos Pequis em Sete Lagoas

Nesta terça-feira (22), por volta das 18 horas, uma ação coordenada pela Polícia Militar de Sete Lagoas resultou na apreensão de armas e drogas no bairro Jardim dos Pequis. A operação teve início após a recepção de uma denúncia anônima que alertava para atividades de tráfico de drogas na Rua Rita Maria Campelo.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Ao chegarem ao local, as forças policiais efetuaram a abordagem de um indivíduo cujas características coincidiam com as mencionadas na denúncia. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi interceptado e submetido a uma revista minuciosa. Durante a abordagem, foram encontradas em sua proximidade 16 embalagens de maconha prontas para venda, além de 20 pedras de crack, substância reconhecidamente associada ao tráfico.

Além das substâncias ilícitas, uma arma de fogo do tipo garrucha foi encontrada na posse do jovem, carregada com duas munições intactas. O adolescente, ao ser questionado, admitiu a posse e o envolvimento na comercialização dos materiais ilícitos.

O infrator foi imediatamente apreendido e conduzido às autoridades competentes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, acompanhado das evidências recolhidas durante a operação, incluindo a arma de fogo e as drogas apreendidas.