Assassinato motivado por ciúmes fecha Anel Rodoviário de BH

Um assassinato tumultuou o tráfego no sentido Rio de Janeiro do Anel Rodoviário de Belo Horizonte durante as primeiras horas desta sexta-feira (25). A vítima foi identificada como Cleber Augusto Esteves, de 38 anos, que estava em uma churrascaria na região Oeste da cidade, quando iniciou uma discussão entre amigos por ciúmes.

Foto: Oswaldo Diniz/ Itatiaia

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar (PM), Cleber Esteves estava no estabelecimento junto com sua namorada e outros amigos quando uma crise de ciúmes se desenrolou. A situação rapidamente escalou quando um dos presentes, um instrutor de tiros, interferiu na disputa, assegurando que a namorada teria o direito de ir embora por escolha própria.

O confronto verbal evoluiu para o ponto em que ambos foram convidados a se retirar da churrascaria. Continuando o embate fora do estabelecimento, eles deixaram o local separadamente em seus próprios veículos, com destino ao Anel Rodoviário no sentido Rio de Janeiro. Durante o percurso, o instrutor de tiros enviou a colegas um vídeo, no qual Cleber o ameaçava de morte. Logo após, em uma mensagem de áudio, ele comunicou aos mesmos colegas que teria assassinado Cleber. A vítima tinha um histórico criminal que incluía registros por roubo, homicídio e furto.

A rádio Itatiaia teve acesso ao vídeo gravado pelo instrutor, no qual Cleber aparece em um SUV, que pertencia à namorada, e profere ameaças diretas à câmera. "Pode filmar. Eu sou bandido. Eu vou te matar", são as palavras ameaçadoras de Cleber. O instrutor de tiros, que estava registrando a cena, observa: "A partir de agora, vocês estão vendo que é legítima defesa, né?". Logo após a gravação, Cleber direcionou-se à residência de sua companheira, trocou o SUV por um Ford Fiesta e, pouco tempo depois, foi executado pelo instrutor

O veículo de Cleber, um Ford Fiesta, foi encontrado pouco tempo depois, repleto de marcas de disparos, paralisando completamente o tráfego. Apesar do grande congestionamento que se formou, uma das faixas foi liberada para o trânsito.

Peritos da Polícia Civil identificaram múltiplos ferimentos de bala no corpo da vítima. O cadáver será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos adicionais.

*Com informações da Itatiaia