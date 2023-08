PM apreende drogas no bairro Nossa Senhora do Carmo com auxílio de cadela

Na noite de quinta (24/08), o Tático Móvel da Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão na Rua Montes Claros, bairro Nossa Senhora do Carmo em Sete Lagoas. Na ocasião, um dos moradores ameaçou um dos sargentos envolvidos, resistiu e desobedeceu à busca e recebeu voz de prisão. O outro também foi preso por tráfico de drogas após vasto material ilícito ter sido encontrado dentro da residência, inclusive com ajuda da cadela farejadora Anja da Carga da PM.

Foto: PMMG / Divulgação

O alvo do mandado de busca e apreensão era um homem de 32 anos. No local os militares foram recebidos por um casal que demonstrou grande nervosismo ao ser explicado que se tratava de um mandado de busca. Outro morador de 27 anos, muito exaltado, começou a ameaçar os militares com os seguintes dizeres: "Vou matar todos vocês, pois não sabem com quem estão mexendo". Um dos sargentos deu ordem legal para que ele ficasse em posição de busca pessoal, porém o mesmo desobedeceu a ordem e tentou agredir o militar, sendo necessário uso de técnicas de imobilização e algemação.

A esse morador foi dada voz de prisão pelos crimes de ameaça, desobediência e resistência, garantindo seus direitos constitucionais como o de permanecer em silêncio, por exemplo. Depois disso ele foi conduzido até o Hospital Municipal para atendimento.

Na mesma opoeração de buscas no imóvel foram encontrados no quarto do morador de 32 anos, dentro de um guarda roupa, 9 comprimidos semelhantes a ecstasy. Questionado sobre o material, ele assumiu a propriedade dos comprimidos e também recebeu voz de prisão.

Dentro da caixa de descarga do banheiro da residência, também foram localizadas 11 pedras pequenas de substância amarelada semelhante ao crack, doladas e prontas para a comercialização. Nesse momento, a cadela de detecção Anja da Carga PMMG foi utilizada para ampliar as buscas e encontrou dentro de um tênis na área de serviços mais uma pedra amarelada de tamanho médio de substância amarelada também parecida com crack e um papelote de substância esbranquiçada semelhante a cocaína. Uma balança de precisão estava ao lado do tênis.

Outro ponto que chamou atenção do animal e dos policiais foi o teto da sala do imóvel. Eles verificaram um rebaixamento no gesso e uma fissura, o que possibilitou que fosse encontrado mais uma pedra bruta amarelada e 16 de tamanho médio, todas aparentemente de crack. Mesmo após ter sido informado do direito de permanecer em silêncio, o morador assumiu a propriedade dos materiais ilícitos encontrados na residência.

O morador alvo do mandado, juntamente com os ilícitos apreendidos foram entregues na Delegacia pelo crime de tráfico de drogas e o outro morador, pelos crimes de ameaça, desobediência e resistência.

Da Redação com PMMG