URGENTE: PM estoura laboratório de cerveja adulterada na Rua Equador em Sete Lagoas

Nessa sexta 25/08, policiais militares receberam informações e puderam visualizar um caminhão carregado de cerveja entrando num galpão aparentemente abandonado na Rua Equador, nº 2027 em Sete Lagoas. Percebendo a movimentação incomum no local, as guarnições policiais montaram o cerco juntamente com equipe de inteligência, e, após confirmação constatou-se que se tratava de um laboratório de adulteração de cerveja, insalubre, com risco à saúde pública.

Fotos: 19ª RPM PMMG / 25ª BPM / 17ª CIA

Os policiais fizeram a abordagem e apreenderam 1 tablete de maconha, 1 caminhão usado no transporte da carga, 534 engradados de cerveja vazios, 504 engradados de cerveja "Exagerada" prontas para adulteração, 12.096 garrafas e vários rótulos das marcas Brahma e Original, além de maquinário e insumos para troca de tampas e rótulos.

Cinco pessoas também foram presas na operação.

O vídeo divlugado pela PM mostra, inclusive, como os autores adulteravam as bebidas, assista:



Da Redação com 19ª RPM PMMG / 25ª BPM / 17ª CIA