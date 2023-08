Operação em Sete Lagoas resulta em grande apreensão de drogas no Belo Vale

No dia 26 de agosto de 2023, uma ação coordenada pelas forças policiais na cidade de Sete Lagoas resultou na apreensão significativa de substâncias ilícitas, marcando mais um passo na luta contra o tráfico de drogas na região. A operação, conduzida pelo Tático Móvel da 192ª Companhia Tático Móvel (CiaTM) em consonância com o Plano de Ação, visava reprimir e combater a incidência de homicídios na área sob jurisdição do 25° Batalhão da Polícia Militar.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Com base em informações obtidas, as equipes do Tático Móvel foram direcionadas para a região da Avenida José Servulo Soalheiro, situada em Belo Vale. O foco da operação recaiu sobre traficantes associados ao bairro Jardim dos Pequis, que supostamente mantinham um estoque substancial de entorpecentes na localidade de Belo Vale.

Foram apreendida uma significativa quantidade de produtos ilicitos. Entre os itens confiscados, estão: 1 barra de maconha, 9 tabletes de maconha, 284 buchas de maconha, 77 petecas de cocaína e 1 balança de precisão.

Da redação