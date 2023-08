Mulher faz B.O. contra motel de Sete Lagoas por falta de nota fiscal

A falta da emissão de nota fiscal por parte de um motel de Sete Lagoas virou caso de Polícia no sábado (26). Uma cliente, insatisfeita com a falta do documento, registrou boletim de ocorrência.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O establecimento fica na Avenida Prefeito Alberto Moura. Uma mulher, após uma estadia no local (e de ter consumido produtos oferecidos por lá), solicitou a nota fiscal para a funcionária do motel. No B.O., a cliente teria ouvido de uma funcionária que o sistema que gerenciava a documentação estava "inoperante" e que não conseguia gerá-la.

Ainda de acordo com o boletim, a denunciante disse que "ficou por muito tempo" esperando pela nota fiscal, que não veio. A funcionária do motel relatou que o documento seria enviado para o e-mail da cliente logo após a volta da operação do sistema.

Mesmo assim, a mulher foi até a polícia registrar o fato.

