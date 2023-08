Mãe flagra filha com esquizofrenia sendo estuprada pelo padrasto em BH

Uma mulher de 32 anos que sofre de esquizofrenia foi encontrada pela mãe sendo estuprada pelo próprio padrasto na cozinha de casa, no bairro Solar do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi denunciado pela mãe da vítima, de 50 anos, que acionou os policiais assim que se deparou com a situação. O suspeito está foragido.

Foto ilustrativa/Reprodução: PMMG

O caso ocorreu no domingo (27) e foi divugado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (28). Segundo informações passadas pela corporação ao Hoje Em Dia, a mãe da vítima, que possui união estável com o suspeito, acionou os policiais por volta das 9h da manhã alegando ter flagrado o homem mantendo relações sexuais com a mulher de 32 anos na cozinha da casa onde moram.

Ao se deparar com a cena, a mãe disse ter fechado rapidamente todas as portas da casa para evitar que o homem fugisse. No entanto, o suspeito a agarrou com violência, machucando-a no pulso esquerdo, além de ter realizado diversas ameaças para evitar que fosse denunciado.

A mãe ainda contou aos policiais que a filha possui um quadro de esquizofrenia - em 2019 chegou a tentar suicídio pulando de uma ponte, quando sofreu traumatismo craniano e nunca mais foi a mesma. A vítima disse que os abusos já haviam acontecido outras vezes e foi encaminhada ao hospital, mas recusou atendimento. O suspeito segue foragido da Polícia.

Com Hoje em Dia